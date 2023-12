Provinz Gansu: Mehr als 100 Tote bei Erdbeben in China

Beben in Gebirgsregion

Das Beben ereignete sich in einer Gebirgsregion. Die Erschütterung war in Lanzhou, der Provinzhauptstadt Gansus, zu spüren. Dort eilten Studenten in Panik aus ihren Schlafsälen ins Freie, wie Bilder zeigten, die in sozialen Medien kursierten.