Antisemitismus in China: Der Einfluss des Nahost-Konflikts

Seit der Herrschaft von Mao Zedong unterstützt China die Palästinenser. 1964 erkannte Peking die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) offiziell an, 1988 Palästinas Souveränität, ein Jahr später wurden umfassende diplomatische Beziehungen aufgenommen. Während seines Staatsbesuchs 2022 in Saudi-Arabien drückte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seinen Frust über die "historische Ungerechtigkeit" aus, welche die Palästinenser erlitten. Gleichzeitig bekräftigte Xi seine Unterstützung für die Errichtung eines Palästinenserstaates, der auf den Grenzen von 1967 basiere, mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Pikant: Im eigenen Land ist das Verhältnis zu Muslimen teils mehr als angespannt. Doch der Krieg in Nahost spielt Peking in die Karten, Vorwürfen gegen Menschenrechtsverstöße gegen die muslimische Minderheit der Uiguren in Xinjiang zu kontern.