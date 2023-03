Die Corona-Pandemie ist nach drei Jahren am Ausklingen. Die Fallzahlen sind weltweit stark rückläufig, mit lediglich 34.000 gemeldeten Infektionen am gestrigen Dienstag laut der WHO. Die Verläufe der Infektion sind durch den Aufgebauten Immunschutz der Bevölkerung auch milder geworden. Doch das Virus entwickelt sich konstant weiter und eine in Indien entdeckte Variante lässt Virologen aufhorchen: In Indien steigt die Zahl der Covid-Fälle erneut an, höchstwahrscheinlich aufgrund der neu entdeckten Virusmutation XBB.1.16, auch bekannt als "Arcturus"-Variante.