ESC-Kandidat für Deutschland: So tickt Sänger Isaak

Er vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest in Schweden. Warum Isaak sich im Song "Always on the run" als Durchschnitt bezeichnet, aber alles andere als gewöhnlich ist.

ESC-Kandidat Isaak performt seinen Song "Always on the run". Quelle: Christoph Soeder/dpa Pool/dpa

Er singt "I am nothin' but the average" - ich bin nichts als der Durchschnitt. Dabei ist er allein schon mit diesem Bekenntnis alles andere als Durchschnitt in seiner Branche. "Der Mensch ist dadurch authentisch, dass er eben nicht nur die schönen Seiten zeigt und ich schäue mich nicht davor, Ecken und Kanten zu zeigen", sagt Isaak im Interview mit dem ZDF am Rande einer TV-Show für Kinder in München.

Die vielen Medienanfragen, Interviews, ein Kamerateam in seiner Garderobe oder in der Maske - das alles zehrt nicht an seinen Kräften. Beim Interview ist kein PR-Kollege dabei, er scheint nichts verstecken zu wollen.

Egal wo ich bin, mir ist es wichtig, dass ich so sein kann, wie ich bin. Weil ich glaube, dass das ausreicht, dass das gut ist. Isaak, Sänger und ESC-Kandidat für Deutschland

Isaak: Vom Straßenmusiker auf die ESC-Bühne

Isaak Guderian tritt mit dem Titel "Always on the run" beim Eurovision Song Contest 2024 für Deutschland an. Es ist ein Song, in dem er sich zuhause fühlt: englischsprachig, mit Pop- und Folk-Elementen, melancholischen Stellen, aber auch großen Vocals, die knallen.

Der 29-Jährige hat schon früh angefangen, Musik zu machen. Mit sechs fängt er Schlagzeug spielen an, mit zehn Gitarre und mit zwölf Jahren hat er zum ersten Mal Straßenmusik gemacht. "Das war der Moment, als ich realisiert habe, dass ich Musiker werden will", erzählt er.

ESC-Teilnahme für Deutschland: "Es ist einfach wow!"

"Beim ESC Deutschland zu vertreten, ist schon überwältigend. Es ist einfach wow!", sagt der Singer-Songwriter aus dem ostwestfälischen Espelkamp.

In den internationalen Wettbüros rangiert Deutschland für den Eurovision Song Contest in Malmö aktuell weit abgeschlagen. Nach Einschätzung der Buchmacher hat Deutschland eine Siegchance von unter einem Prozent (Stand: 27. März 2024). Bei den vergangenen acht Teilnahmen landete Deutschland sieben Mal auf dem letzten oder vorletzten Platz.

Lord of the Lost, 2023 Deutschland schneidet seit Jahren miserabel ab beim Eurovision Song Contest. 2023 werden "Lord of the Lost" mit "Blood and glitter" Letzte beim ESC in Liverpool. Quelle: dpa

Eine Niederlage würde Isaak nicht erschüttern. Sein Kindheitstraum hat sich jetzt schon erfüllt. "Ich will Musik machen, wie auch immer", sagt der zweifache Familienvater. "Es ist mir völlig egal, ob ich von Trockenbrot und Wasser lebe oder einen dicken Lambo fahre."

In "Always on the run" offenbart Isaak sein Inneres

Obwohl er sich nicht von Erfolgsdruck vereinnahmen lassen will, singt er von Zwängen und Stimmen, die an ihm zerren - Stimmen in seinem eigenen Kopf, Stimmen von außen. "Always on the run" ist ein Song, der von Gegensätzen erzählt, von Mut und Unsicherheit, Selbstvertrauen und Selbstzweifeln.

It's hard to keep the pace. Like I'm haunted by the voices deep within. (Es ist schwer, mitzuhalten. Als ob ich von den Stimmen tief im Inneren verfolgt werde.) Isaak im Song "Always on the run"

Die Musik ist für Isaak seine ganz eigene kleine Welt, wo er Schutz vor diesen Stimmen findet. "Musik ist ein Ort, wo alles erlaubt ist, mein Spielplatz - weit weg von Regeln und Erwachsenen-Strukturen", sagt Isaak.

Run from the silence, screamin' for guidance. Who am I fighting for? (Ich laufe vor der Stille davon, schreie nach Orientierung. Für wen kämpfe ich?) Isaak im Song "Always on the run"

Auch Erfolgsdruck gibt es in dieser Welt nicht, vielmehr das Bewusstsein, dass es am Ende darauf ankommt, sich selbst noch im Spiegel zu erkennen. So singt Isaak am Ende des Songs: "Who am I fighting for?" Für wen kämpfe ich?

Isaak muss Songtext für ESC ändern

Im Mai wird die schwedische Stadt Malmö Gastgeber des 68. Eurovision Song Contest sein. Das Finale wird am 11. Mai ausgetragen. Für seine Auftritte in Schweden muss Isaak die erste Strophe seines Songtextes noch abändern.

Darin singt er: "No one gives a shit about what's soon to come", was so viel heißt wie: "Keiner schwert sich einen Dreck darum, was vor uns liegt". Das Wort "Shit" ist nach den Regeln des ESC verboten. Isaak wird es nicht ersetzen, sondern mit einem "Shhh"-Laut andeuten.