Weihnachten: Wenn Verschwörungsgläubige Unfrieden stiften

Ja und Nein. Es kommt darauf an, wie tief eine Person darin verwickelt ist. Jeder kennt Menschen, die aktuell eine große Verunsicherung erleben. Die Zeiten sind schnelllebig, es gibt sehr viele Konflikte auf der Welt. Zudem begünstigt der technische Fortschritt in Richtung KI , Fake News und Desinformation, dass Menschen, die verunsichert sind, in Verschwörungstheorien hineingeraten. An so einem Punkt kann ich auf der inhaltlichen Ebene aber noch viel machen, etwa gemeinsam Quellen hinterfragen und bewerten.