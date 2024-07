Grindwale an schottischer Küste gestrandet und verendet

Vor den schottischen Orkney-Inseln sind 77 Grindwale verendet. Ursache könnte laut Experten sein, dass ein Tier in Schwierigkeiten geriet und die Gruppe versuchte zu helfen.

Aus unbekannter Ursache sind an der Küste Schottlands 77 Wale gestrandet - keines der Tiere konnte gerettet werden. Beim Entdecken der Grindwale auf der Orkney-Insel Sanday seien bereits 65 von ihnen tot gewesen, teilte die Tierschutzorganisation British Divers Marine Life Rescue (BDLMR) mit. Zwölf Tiere mussten eingeschläfert werden, hieß es weiter.

Leider mussten die verbliebenen zwölf Grindwale eingeschläfert werden, da sich ihr Zustand nach den vielen Stunden am Strand verschlechtert hatte.

Auch Kälber und Jungtiere unter gestrandeten Walen

"Der Untergrund, auf dem sie lagen, ist außerdem unglaublich weich, was bedeutet, dass sie noch tiefer in den Sand eingesunken sind, als die Flut über sie hinweg schwappte, sodass sie sich leider nicht wieder selbst retten konnten", so die Tierschützer.