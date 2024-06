Island: 128 Finnwale dürfen in Jagdsaison gejagt werden

Im Meer um Island dürfen in dieser Jagdsaison insgesamt 128 Finnwale gefangen werden. Das teilte das isländische Ministerium für Fischerei, Ernährung und Landwirtschaft am Dienstag mit. Die isländische Regierung hat damit dem letzten Walfangunternehmen des Landes trotz eindringlicher Warnungen von Umweltschützern erneut eine Jagdlizenz für Finnwale erteilt.

Island: Waljagd mit Tierschutz vereinbar?

Die Walfang-Saison in Island dauert in der Regel von Mitte Juni bis September. In der Region Grönland/Westisland dürfen der Mitteilung zufolge 99 Finnwale gefangen werden, in der Region Färöer/Ostisland 29.