Die Werte der vergangenen Winter in Deutschland (siehe Grafik unten) zeigen, dass die Durchschnittstemperaturen in den letzten elf kalten Jahreszeiten nicht mehr unter die Null-Grad-Marke gefallen sind. Seit Beginn der DWD-Aufzeichnungen für das Jahr 1882 gab es demnach keinen so langen Zeitraum, in dem die Wintermittelwerte am Stück über dem Gefrierpunkt blieben.