Bundespolizei: Zahl illegaler Einreisen geht stark zurück

Eine unerlaubte oder auch irreguläre Einreise liegt vor, wenn eine Person die Grenze zu Deutschland ohne die erforderlichen Papiere überschreitet. In der Regel sind das ein gültiger Ausweis oder Pass, bei vielen Nicht-EU-Staatsangehörigen auch ein Visum. Liegt kein Einreiseverbot vor, kann die Person unter bestimmten Voraussetzungen einen Asylantrag stellen und wird in diesem Fall nicht zurückgewiesen. Genau das will die Union beenden und asylsuchende Flüchtlinge an der Grenze generell von der Einreise abhalten.