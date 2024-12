In Brandenburg sind die Innenminister von Bund und Ländern zusammengekommen. Sie wollen bei den Problemen in der Asyl- und Migrationspolitik weiter vorankommen.

Nur einen Kilometer Luftlinie von der deutsch-polnischen Grenze entfernt liegt die Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt. 20 bis 30 Menschen kommen pro Tag hier an. Vor einem Jahr haben sie die Plätze erweitert - mit Containern, als 2023 immer mehr Flüchtlinge ankamen.

Inzwischen haben sich die Zahlen in Eisenhüttenstadt im Vergleich zum Vorjahr halbiert, erzählt Olaf Jansen, Leiter der Erstaufnahme. Den Grund dafür sieht er in den Grenzkontrollen und erklärt: "Das Aufkommen an Flüchtlingen ist stark zurückgegangen mit Ankündigung und dann nochmal stärker mit Einführung der Grenzkontrollen und ist seitdem auf einem vergleichsweise moderaten Niveau, wenn ich das jetzt also mal mit der Zeit vor September 2023 vergleichen kann."