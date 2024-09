Grenzkontrolle: Ein Besuch an der deutsch-polnische Grenze

Die Bundespolizeiinspektion Pasewalk ist zuständig für die Überwachung der 79 Kilometer langen Grenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Polen . Während an Deutschlands Westgrenzen in dieser Woche feste Grenzkontrollen eingeführt wurden, sind sie an den Ostgrenzen bereits seit einem Jahr Alltag. Die Bilanz: Seit dem 16. Oktober 2023 haben die Bundespolizisten rund 250 "Einschleusungsfälle" festgestellt, 1100 eingeschleuste Menschen aufgegriffen, 42 Schleuser festgenommen. Aus Sicht der Grenzschützer haben sich die verschärften Kontrollen gelohnt: Allein im ersten Halbjahr 2024 waren die Zahlen der verhafteten Schleuser und aufgegriffenen illegalen Grenzgänger etwa doppelt so hoch wie im gesamten letzten Jahr.