Was zu den Explosionen in Köln bekannt ist

Zum zweiten Mal in dieser Woche hat es in Köln eine Explosion gegeben. Am frühen Morgen gegen fünf Uhr kam es zu einer Detonation an einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt - nur wenige hundert Meter von dem Ort entfernt, an dem erst am Montag ein Brandsatz vor einer Disco explodiert war. Verletzte gab es heute nicht, am Montag war eine Reinigungskraft leicht verletzt worden. Besteht ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen? Was ist über die Hintergründe bekannt? ZDFheute klärt die wichtigsten Fragen.