Geflüchteten Frauen droht Gewalt und Menschenhandel

Es sind Berichte wie der von Maria Azzarone, Flüchtlingshelferin in Stuttgart: "Auf Facebook hat z.B. ein Mann eine Frau sexuell belästigt", berichtet Azzarone. "Die Geflüchtete aus der Ukraine suchte eine Unterkunft, der Mann wollte dafür 3.000 Euro von ihr."

UNHCR: Missbrauch bei Frauen und Mädchen auf der Flucht häufiger

Chris Melzer hat die letzten 15 Tagen an der ukrainisch-polnischen Grenze verbracht. Die Mehrheit der Flüchtlinge aus der Ukraine seien Frauen und Kinder. "Das typische Bild, das ich sehe, ist tatsächlich eine Frau, die auf dem linken Arm ein kleines Mädchen hat, in der rechten Hand einen kleinen Jungen und dann vielleicht noch einen Koffer hinter sich herzieht", erzählt Melzer vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen.

Gerade Frauen und Mädchen seien auf der Flucht einem erhöhten Risiko geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt, seien laut UNHCR anfälliger für Ausbeutung und Missbrauch, einschließlich Menschenhandel. "Ich habe schon an vielen Orten der Welt für UNHCR in Flüchtlingssituationen gearbeitet und leider ist es immer das gleiche Problem, dass es immer auch sexualisierte Gewalt gibt", stellt Melzer fest.

Es gibt ganz offensichtlich auch Menschen, die die Not der Frauen ausnutzen.

Auch Tamara Barnett von der britischen Wohlfahrtsorganisation Human Trafficking Foundation sagt, dass bei einer derartigen rapiden Massenvertreibung von Menschen potenziell eine Katastrophe vorprogrammiert sei. "Wenn du plötzlich eine große Gruppe von wirklich verwundbaren Leuten hast, die unmittelbar Geld und Unterstützung brauchen, ist das eine Art Brutstätte für ausbeuterische Situationen und sexuelle Ausnutzung", sagt sie. "Als ich all diese Freiwilligen sah, die ihnen Wohnungen anboten ... das hat bei mir Sorge ausgelöst."

Menschenhändler nutzen Situation der Frauen aus

Millionen Frauen und Kinder sind vor der russischen Invasion aus der Ukraine geflohen, und Hilfsorganisationen sowie zuständige Behörden sorgen sich, wie man sie vor Menschenhandel oder anderen Formen von Missbrauch schützen kann. Sie befänden sich in einer Lage, "nach der Leute wie Menschenhändler Ausschau halten, um sie auszunutzen", sagt Joung-ah Ghedini-Williams, Chefin für globale Kommunikation beim UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge, die Grenzen in Rumänien, Polen und Moldau besucht hat.

Die Flüchtlingshelferin Julia Melnyk stammt selbst aus der Ukraine. Ihre Familie ist noch in ihrer Heimatstadt Cherson. Die ukrainische Großstadt ist mittlerweile vollständig unter der Kontrolle der russischen Truppen. "Jeder, der versucht aus der Stadt rauszufahren, wird von russischen Soldaten erschossen", erzählt Melnyk.

Julia Melnyk, hat selbst Familie in der Ukraine

Ich war kurz davor mit dem Mann zu sprechen, weil ich so verzweifelt war und meine Familie unbedingt retten wollte.

Julia Melnyk hilft Geflüchteten. Ihre Familie selbst kann nicht aus der Ukraine flüchten. In ihrer Verzweiflung nahm sie fast das Angebot eines Betrügers an. 11.03.2022 | 1:12 min

Die Europäische Union definiert Gewalt gegen Frauen in der " Istanbul-Konvention " als eine Menschenrechtsverletzung und eine Form der Diskriminierung der Frau. Sie bezeichnet alle Handlungen geschlechtsspezifischer Gewalt, die zu körperlichen, sexuellen, psychischen oder wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei Frauen führen oder führen können, einschließlich der Androhung solcher Handlungen, der Nötigung oder der willkürlichen Freiheitsentziehung, sei es im öffentlichen oder privaten Leben.

Schutzmaßnahmen für geflüchtete Frauen und Kinder

Die Fachberatungsstelle "Jadwiga" hilft seit Jahrzehnten Opfern von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Um die Frauen und Kinder vor einer möglichen Ausbeutung zu warnen, verteile der Fachverband an Bahnhöfen, in Beratungsstellen und in Unterkünften Flyer auf Ukrainisch, Englisch und Deutsch, stellt Jadwiga-Leiterin Monika Cissek-Evans gegenüber ZDFheute fest. "Die Frauen müssen auf ihren Pass und ihr Telefon aufpassen, Namen und Adresse von Gastgebern notieren und auch Frauen nicht blind vertrauen - Menschenhändler sind nicht nur Männer."