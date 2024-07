Klimaaktivisten legen Flugverkehr in Frankfurt lahm

Der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen ist vorübergehend eingestellt (Symbolfoto).

Wegen einer Aktion von Klimaaktivisten ist der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen vorläufig eingestellt worden. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Mehrere Demonstranten waren am frühen Morgen um kurz nach fünf Uhr auf das Gelände des Flughafens eingedrungen und hatten sich festgeklebt.

Die Gruppe "Letzte Generation" erklärte, für die Blockade verantwortlich zu sein. Sechs Aktivisten hätten sich durch einen Maschendrahtzaun hindurch Zugang verschafft und seien an verschiedene Punkte um die Start- und Landebahnen gelangt. Die Gruppe hatte am Vortag den Flughafen Köln/Bonn zeitweise blockiert

Mehrere Stunden nach dem Klimaprotest von Aktivisten der "Letzten Generation" lief der Flugverkehr am Airport Köln/Bonn wieder. Die Aktivisten hatten sich auf dem Vorfeld festgeklebt.

Flughafen empfiehlt Gästen: "Flugstatus vorab prüfen"

"Aufgrund eines laufenden polizeilichen Einsatzes am Flughafen finden derzeit keine Starts und Landungen statt", hieß es auf der Websites des Flughafens.

"Letzte Generation" teilt Fotos von Blockade-Aktion

Die sechs Demonstranten hätten mit kleinen Zangen Öffnungen in den Maschendrahtzaun geschnitten und seien zu Fuß, mit Fahrrädern und Skateboards an verschiedene Stellen rund um die Start- und Landebahnen gelangt, hieß es in einer Mitteilung außerdem.