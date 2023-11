Poliziei in Paris schießt auf verschleierte Frau

Die Polizei in der französischen Hauptstadt Paris hat am Dienstag eine Frau niedergeschossen, die in einem Zug Bedrohungen geäußert hatte. Als sie in dem Bahnhof den Aufforderungen der alarmierten Beamten keine Folge leistete, hätten zwei Beamte acht Schüsse abgegeben. Zunächst war von einem Schuss die Rede gewesen. Sie sei getroffen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.