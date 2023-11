Terrorverdächtiger bricht aus Gefängnis in London aus

Ein Terrorverdächtiger ist aus einem Gefängnis in der britischen Hauptstadt London ausgebrochen. Wie Scotland Yard mitteilte, saß der 21-Jährige in der Haftanstalt Wandsworth in Untersuchungshaft. Ihm sollte wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Terrorismus und Geheimnisverrats der Prozess gemacht werden.