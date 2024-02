"Maddie"-Verdächtiger wegen anderer Vorwürfe vor Gericht

Prozessbeteiligte und Zuschauer warten zu Prozessbeginn am vergangenen Freitag gegen den Angeklagten Christian B. im Gericht in Braunschweig.

Der Hauptverdächtige im Vermisstenfall Madeleine McCann, Christian B., steht wegen anderer schwerer Vorwürfe in Braunschweig vor Gericht. Der Prozess vor dem niedersächsischen Landgericht in Braunschweig wurde vor einer Woche unmittelbar nach Beginn auf diesen Freitag vertagt. Grund war ein Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen eine Schöffin, die inzwischen ausgetauscht wurde. Geplant ist zunächst die Verlesung der Anklageschrift.

Wegen mehrerer Sexualstraftaten angeklagt

Während der erste Prozess 2019 an der Öffentlichkeit nahezu vorbeiging, ist das Interesse jetzt riesig. Denn seitdem Ermittler 2020 bekannt gaben, dass sie den Deutschen im Fall des vermissten Mädchens Madeleine McCann aus Großbritannien für den Mordverdächtigen halten, steht er in einem ganz anderen Fokus.

Worum geht es beim Prozess in Braunschweig?

Die Taten soll der Verdächtige zwischen Ende Dezember 2000 und Juni 2017 in Portugal begangen haben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte im Oktober 2022 nach mehrjährigen und aufwändigen Ermittlungen in mehreren europäischen Ländern eine mehr als 100 Seiten umfassende Anklageschrift vorgelegt.

Dem Mann wird darin vorgeworfen, dass er eine etwa 70 bis 80 Jahre alte Frau in ihrer Ferienwohnung gefesselt und vergewaltigt haben soll. Zudem soll er ein deutschsprachiges Mädchen im Alter von mindestens 14 Jahren nackt an einen Holzpfahl gefesselt, mit einer Peitsche geschlagen und zum Oralverkehr gezwungen haben. Weiter soll er eine 20-jährige Frau aus Irland brutal vergewaltigt haben.

Wer ist Christian B.?

Christian B. beschäftigt Ermittler und Justiz in Deutschland bereits seit längerem. Unter anderem ist er auch wegen Sexualdelikten an Kindern vorbestraft und verbüßte im Laufe seines Lebens diverse Haftstrafen.

Zuletzt verurteilte ihn das Landgericht Braunschweig 2019 wegen der Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Touristin in Portugal im Jahr 2005 rechtskräftig zu einer siebenjährigen Gefängnisstrafe, die er derzeit in einer Haftanstalt verbüßt.

Die Verbindung zum Fall Madeleine McCann

Am 3. Juni 2020 gaben das Bundeskriminalamt (BKA) und die Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend bekannt, dass sie im Fall Madeleine McCann gegen einen mehrmals vorbestraften Sexualstraftäter wegen des Verdachts des Mordes ermitteln. Zur besten Sendezeit lief der Bericht über einen verdächtigen Deutschen in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Obwohl bis heute keine Leiche gefunden wurde, teilten die Ermittler damals mit, dass sie davon ausgehen, dass das Mädchen aus Großbritannien nicht mehr lebt.

Die britischen Medien und der Fall McCann

Ob "The Sun", "Daily Mail" oder "Daily Mirror": Es wird immer wieder über den Fall Madeleine McCann berichtet. Die Geschichte des verschwundenen Mädchens ist untrennbar mit der britischen Boulevardpresse verbunden. Denn sie fiel in eine Zeit, als britische Medien zügelloser waren denn je. Britische Journalisten hörten Telefone ab, um an Informationen über Prominente und Verbrechensopfer zu kommen.

Die inzwischen eingestellte "News of the World" musste sich öffentlich bei den Eltern von Madeleine McCann entschuldigen. Mehr als eine Million Pfund an Schmerzensgeld und Entschädigungszahlungen flossen in ihre Stiftung, die sie gegründet hatten, um die Suche nach ihrer Tochter zu finanzieren.