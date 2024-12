Vergewaltigung in der Ehe: Die Rechtslage in Deutschland

In dem Vergewaltigungsprozess von Avignon ist der Hauptangeklagte Dominique Pelicot zur Höchststrafe von 20 Jahren Haft verurteilt worden. ZDF-Reporterin Anne Arend berichtet.

Über neun Jahre lang missbrauchten und vergewaltigten mindestens 50 Männer - unter ihnen auch der eigene Ehemann - Gisèle Pelicot. Nun hat das Strafgericht in Avignon den Ehemann schuldig gesprochen , er soll für 20 Jahre ins Gefängnis. Doch wie sähe die Rechtslage in Deutschland aus?

Ob ein sexueller Übergriff, eine sexuelle Nötigung oder gar eine Vergewaltigung vorliegt, richtet sich insbesondere danach, ob die sexuelle Handlung gegen den Willen des Opfers vorgenommen wird. Nach diesem sogenannten "Nein heißt Nein"-Prinzip, eingeführt durch die Strafrechtsreform 2016, ist für eine Strafbarkeit also erforderlich, dass das Opfer mit der sexuellen Handlung nicht einverstanden ist und dies auch zeigt.

... einem sexuellen Übergriff, einer sexuellen Nötigung und Vergewaltigung: Sexueller Übergriff : Vornahme einer sexuellen Handlung ohne Überwindung des entgegenstehenden Willens durch Gewalt oder Androhung von Gewalt Sexuelle Nötigung : Vornahme einer sexuellen Handlung durch Überwindung des entgegenstehenden Willens durch Gewalt oder Androhung von Gewalt Vergewaltigung : Sexuelle Handlung ist verbunden mit dem Eindringen in den Körper des Opfers

Innerhalb weniger Wochen ist Gisèle Pelicot zur Ikone geworden. Eine Künstlerin gestaltet in der Stadt Lille öffentliche Wände mit ihrem Konterfei.

Und wenn kein "Nein" geäußert wird?

Doch die Reform hat noch mehr bewirkt: Nun macht sich der Täter einer Vergewaltigung auch dann strafbar, wenn er "ausnutzt, dass die Person nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern". Der Gesetzgeber hat dabei insbesondere Fälle im Blick, in denen der Übergriff erfolgt, während das Opfer schläft oder bewusstlos ist.

So liegt auch der Fall Pelicot. Zum Zeitpunkt der Vergewaltigungen befand sich die Frau in einem Zustand der Bewusstlosigkeit, in der sie keinen entgegenstehenden Willen bilden oder äußern konnte.