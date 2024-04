Nachbarn erschossen: Rentner in Augsburg vor Gericht

Wegen der Ermordung von drei Nachbarn durch gezielte Kopfschüsse steht seit diesem Dienstag ein 64 Jahre alter Sportschütze vor dem Augsburger Landgericht. Hintergrund der Bluttat sollen jahrelange Nachbarschaftsstreitigkeiten in dem Mehrfamilienhaus in Langweid am Lech gewesen sein. Der angeklagte Rentner muss sich wegen zweifachen versuchten Mordes verantworten. Er soll auch mehrfach auf Angehörige einer getöteten Nachbarin geschossen haben - sie überlebten verletzt.