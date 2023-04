Aus Versehen an der falschen Tür klingeln und im nächsten Moment ist man erschossen: Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu so einer Situation kommt - in keinem anderen Land der Welt ist sie größer als in Teilen der USA. Das Land, in dem es weltweit die meisten Waffen in Privatbesitz gibt und das mehr zivile Schusswaffen als Einwohner hat.