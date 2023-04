Nur Augenblicke danach marschierte Jones in das einige Blocks entfernte Staatskapitol zurück. Dort legte er auf den Stufen des Gebäudes erneut seinen Amtseid ab und ging hinein, während Unterstützer "This Little Light of Mine" sangen. Als er mit seiner Parteikollegin Gloria Johnson in die Kongresskammer ging, brandete Applaus auf.