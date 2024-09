USA: Vater des mutmaßlichen Amokschützen verhaftet

Es ist das jüngste Beispiel für einen Fall, in dem Eltern in den USA für die Taten ihrer Kinder zur Verantwortung gezogen werden. Im April waren in Michigan zum ersten Mal die Eltern eines Schul-Amokschützen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

Amokschütze von Georgia erschoss zwei Schüler und zwei Lehrer

In dem Fall in Georgia wurden dem 54-jährigen Vater des Verdächtigen Colt G. am Donnerstag in vier Punkten fahrlässige Tötung, in zwei Punkten Mord zweiten Grades sowie acht Fälle von Grausamkeit gegenüber Kindern zur Last gelegt, wie Chris Hosey, Direktor des Georgia Bureau of Investigation, bei einer Pressekonferenz sagte. Die Vorwürfe stünden in einem direkten Zusammenhang mit den Taten seines Sohnes und dem Umstand, dass diesem erlaubt worden sei, eine Waffe zu besitzen.