Ende der Maestro-Karte : Das ändert sich für Bankkunden

Die Umstellung der Zahlungssysteme kommt in einer Zeit, in der Kartenzahlungen so beliebt sind wie nie zuvor. "In den vergangenen beiden Jahren hat sich - auch beschleunigt durch die Pandemie - die Anzahl der Karten-Akzeptanzen im stationären Markt signifikant erhöht, sodass es inzwischen auch in Deutschland möglich ist, ohne Bargeld größtenteils durch den Alltag zu kommen", sagt Thalhammer. Eine Zwischenlösung - angesichts wachsender Beliebtheit des mobilen Bezahlens über Smartphone oder Uhr prognostiziert der Experte ein Ende des "Formfaktors Plastikkarte".