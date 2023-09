Am stärksten gefährden die Hitzewellen die biologische Vielfalt in den oberen 250 Metern, so die Studie. Diego Kersting, Paläontologe an der Freien Universität Berlin, ist besorgt: "Organismen, die in tieferen Gewässern leben, reagieren im Allgemeinen empfindlicher auf die Erwärmung, da sie im Vergleich zu Organismen in Oberflächengewässern an stabilere Umweltbedingungen – zum Beispiel Temperatur – angepasst sind. Daher ist die Tatsache, dass thermische Anomalien, also auch marine Hitzewellen, in tieferen Gewässern von 50 bis 200 Metern intensiver werden und länger andauern, wie in der aktuellen Studie gezeigt wurde, höchst besorgniserregend."