Psychologie: Immer mehr Narzissten? Der Mythos bröckelt

Öffnet man die Apps TikTok oder Instagram , wird man oft von einer Flut an Videos begrüßt, in denen Nutzer vermeintliche psychische Störungen diagnostizieren - besonders beliebt ist das Abstempeln von Ex-Partnern als "Narzissten".

Der Begriff, der sowohl eine Persönlichkeitseigenschaft als auch eine Persönlichkeitsstörung beschreibt, wird so inflationär verwendet, dass der Eindruck entsteht, Narzissmus sei ein allgegenwärtiges Problem in unserer Gesellschaft - eine regelrechte "Epidemie". Doch wie fundiert sind diese Annahmen wirklich?

Studie: Keine empirische Grundlage für Narzissmus-Anstieg

Worauf beruht der Narzissmus-Mythos?

Mögliche Gründe für den Rückgang

Laut Studienautor Dr. Jakob Pietschnig könnte der Rückgang des Narzissmus mit negativen Selbstvergleichen auf Social Media zusammenhängen: Sich ständig mit - oft "verschönerten" - Bildern anderer vergleichen zu müssen, würde in empirischen Studien oft mit geringerem Selbstwert bei Jugendlichen in Zusammenhang gebracht. Auch ihre Lebenszufriedenheit würde darunter leiden.

TikTok-Diagnosen sind keine richtigen Diagnosen

Was die Diagnosen auf Social Media betrifft, kann Pietschnig nur das Offensichtliche betonen: Die Bedeutung der Begriffe folge in der allgemeinen Rede nicht immer seriösen wissenschaftlichen Definitionen. Im Internet werde zudem viel Verletzendes gepostet - Unterstellungen insbesondere gegenüber Ex-Partnern seien dem Psychologen zufolge schnell gemacht.

Während in Einzelfällen tatsächlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vorliegen könnte, treffe dies in den meisten Fällen nicht zu, erklärt Dr. Pietschnig. In diesen Postings gehe es oft um pathologischen Narzissmus, "den jeder Mensch mehr oder weniger mitbringt" - was jedoch nicht mit subklinischem Narzissmus gleichzusetzen sei, der die schwerwiegendere Diagnose einer Persönlichkeitsstörung darstellt.