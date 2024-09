Dauerkrise Deutschland: Wie uns die politische Lage belastet

Wir können uns nicht sicher fühlen, die Wirtschaft geht bergab, der Frieden ist bedroht. Diese Ängste werden geschürt. Gefühlte Bedrohungen machen Schlagzeilen. 05.09.2024 | 27:15 min

Gefühlte Bedrohungen machen Schlagzeilen, bestimmen zunehmend die Politik - und spielen Rechtsextremen in die Hände. Seit Jahren befinden wir uns - so wird es uns täglich vermittelt - im Dauerkrisenmodus. Statt konstruktiv über Lösungen zu beraten, den Menschen Mut zu machen, wird verbal auf den Panikknopf gedrückt. Das erleben wir vor allem gerade rund um die Landtagswahlen und nach dem grausamen Anschlag von Solingen. Was macht diese hysterische Diskussionskultur mit uns?

Christian Stöcker: Ich glaube, dass es schon so ein Grundgefühl davon gibt, dass Sachen nicht klappen. Also jeder, der letztens mal mit der : Ich glaube, dass es schon so ein Grundgefühl davon gibt, dass Sachen nicht klappen. Also jeder, der letztens mal mit der Bahn gefahren ist, hat entsprechende Erlebnisse gehabt. Aber ich glaube, dass es dringend an der Zeit wäre, verbal mal wieder etwas abzurüsten. Also eine nationale Notlage - so schlimm diese Gewalttat von Solingen ist, ist nicht zu erkennen.

Nach Solingen-Attentat: In Deutschland lebende Syrer und Afghanen sehen sich einem zunehmendem Generalverdacht ausgesetzt. Das erhöht vor allem deren Ärger über den Attentäter. 03.09.2024 | 2:55 min

In Deutschland sind in den letzten 20 Jahren etwa zwei Dutzend Menschen von islamistischen Terroristen ums Leben gebracht worden, es sterben jedes Jahr um Größenordnungen mehr Menschen im Straßenverkehr. Deshalb ruft keiner eine nationale Notlage aus. Also es ist ein Klima, das momentan auch in der politischen Debatte befeuert wird von einer Katastrophensituation, die sich so im Moment nicht in realen Falten abbilden lässt.

Terra X - die Wissens-Kolumne : Populisten und die Angst vor Kontrollverlust Wenn das Gefühl von Kontrollverlust einsetzt, scheinen wir oft empfänglich für einfache Antworten. Was steckt aus psychologischer Sicht dahinter, und wie können wir damit umgehen? von Eric Mayer Kolumne

ZDFheute: Gefühlte Bedrohungen nehmen stark zu - beispielsweise die Angst, dass mit der Zuwanderung mehr Gewalttäter in unser Land kommen. Reale Risiken werden - wie der : Gefühlte Bedrohungen nehmen stark zu - beispielsweise die Angst, dass mit der Zuwanderung mehr Gewalttäter in unser Land kommen. Reale Risiken werden - wie der Klimawandel , der im Wahlkampf gar keine Rolle gespielt hat - ausgeblendet. Wie ist das zu erklären?

Stöcker: Da spielen eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle. Es ist der, aus meiner Sicht, irrgeleitete Versuch der Union der : Da spielen eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle. Es ist der, aus meiner Sicht, irrgeleitete Versuch der Union der AfD sozusagen das Wasser abzugraben, indem man Teile ihrer Rhetorik übernimmt. Die Politikwissenschaft sagt, das ist keine gute Idee, aber bisher scheint das bei der Führungsspitze der Union nicht angekommen zu sein. Der Klimawandel hat das Problem als Problem, dass er für die meisten Menschen einfach sehr abstrakt ist.

Christian Stöcker … … ist Kognitionspsychologe und Professor an der HAW Hamburg. Dort leitet er den Studiengang Digitale Kommunikation.

Das ändert sich sicherlich in dem Moment, wenn sie selber Opfer einer Extremwetterkatastrophe werden. Aber für viele andere ist es eben sehr viel leichter - und das ist eine psychologische Grundkonstante der Menschheitsgeschichte - andere Menschen eher als Bedrohung wahrzunehmen als so was abstraktes wie: "Wir verändern die Zusammensetzung unserer Erdatmosphäre - und damit auch irreversible Änderungen für das Klima auf unserem Planeten."

Die Europäische Union will den grünen Wandel. Das Ziel: Klimaneutralität bis 2050. Doch ziehen die EU-Staaten mit? Zeit für eine erste Bilanz. 02.06.2024 | 28:45 min

Also, es ist sehr viel schwieriger, das langfristige politische Problem der Klimakrise so zu emotionalisieren und zu personalisieren wie das eben mit solchen Dingen wie Terroranschlägen geht.

ZDFheute: Haben mittlerweile auch die etablierten Parteien sprachlich das Maß der Mitte verloren und stärken sie mit ihrem Krisen-Wording vor allem die AfD und auch das Bündnis Sahra Wagenknecht?

Stöcker: Empirische Politikwissenschaft sagt ganz klar: Ja. Es gibt diverse Studien mit unterschiedlicher Methodik, die immer wieder zeigen, wenn Volksparteien die Rhetorik und die Themen von populistischen Parteien übernehmen, dann profitieren nicht die Parteien, die die Rhetorik übernehmen, sondern die Parteien, von denen die Rhetorik kommt.

Das ist eine ganz klare Sache. Leute wählen das Original. Das sehen wir übrigens auch an der Wählerwanderung in Sachsen und Thüringen. Die Leute sind von der Union zur AfD und zum BSW gewandert. Zu der Union niemand. Die Rhetorik treibt den Populisten die Wählerinnen und Wähler im Moment in die Arme. Leider.

Nach zwei Jahren Coronapandemie sollte das gesellschaftliche Leben zu Beginn dieses Jahres eigentlich wieder richtig losgehen. Doch: Eine Krise jagt die nächste. 29.01.2023 | 30:06 min

ZDFheute: Schlagzeilen müssen knallen, Klicks erzeugen - welche Rolle spielen die Medien dabei, dass Emotionen zunehmend in den Vordergrund und Fakten in den Hintergrund rücken?

Stöcker: Also es gibt sehr viel sehr guten Journalismus in Deutschland. Aber die Art und Weise wie politischer Journalismus funktioniert, ist ganz einfach das Erzählen von Personen und Stellungnahmen. Und in dem Moment, in dem man mit den Stellungnahmen versucht, so ein bisschen in die populistische Kerbe zu hauen, einfach reproduziert, erzeugt man natürlich dieses Klima: "Es ist alles ganz schlimm und ganz schrecklich". Jedes Sprechen über die vermeintliche Bedrohung erzeugt - Verfügbarkeitsheuristik ist das Stichwort - das Gefühl, es wird tatsächlich immer alles schlimmer.

Das Interview führte Yve Fehring.

Forscher Bernd Simon : "Toleranz tut erst mal weh" Viele kennen dieses Bauchgefühl: Ich mag nicht, wie andere sind, was sie sagen oder tun. Wie damit umgehen? Forscher Bernd Simon über die Chancen und Grenzen von Toleranz. Interview