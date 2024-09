Warum der IS wieder Angst verbreiten kann

Der Täter des vereitelten mutmaßlichen Anschlags auf das israelische Konsulat in München soll sich "religiös radikalisiert" haben. Bei einem Mann, der im rheinland-pfälzischen Linz bewaffnet mit einer Machete eine Polizeistation betrat , wurde eine an eine Wand gezeichnete Flagge der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gefunden. Und auch den Messerangriff in Solingen , bei dem drei Menschen getötet wurden, reklamiert die Terrororganisation für sich. In nur wenigen Tagen hat sich der islamistische Terror wieder voll zurück ins Bewusstsein der Gesellschaft gedrängt.