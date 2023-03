Oscar-Regen für "Im Westen nichts Neues"

Erst kürzlich hatte "Im Westen nichts Neues" sieben Bafta-Preise in London gewonnen, darunter für den besten Film. Das Antikriegs-Drama liegt in einer US-Fassung von 1930 mit Lew Ayres in der Hauptrolle vor - "All Quiet on the Western Front" (Originaltitel) holte damals die Oscars für den besten Film und die beste Regie.