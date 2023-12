Papst fordert Frieden in Nahost - Segen "Urbi et Orbi"

Der Papst fand drastische Worte zum Thema Abtreibung . Das Oberhaupt von 1,3 Milliarden Katholiken zog einen Vergleich zwischen Abtreibungen sowie dem Leid von Kindern in bewaffneten Konflikten und auf Flüchtlingsrouten. "Wie viele Massaker an Unschuldigen es in der Welt gibt: im Mutterleib; auf den Routen der Verzweifelten, die auf der Suche nach Hoffnung sind; im Leben so vieler Kinder, deren Kindheit vom Krieg zerstört wird."