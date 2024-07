Anant Ambani: Mega-Hochzeit in Indien mit prominenten Gästen

Bereits für die Hochzeiten seiner Kinder lsha und Akash in den Jahren 2018 und 2019 soll Ambani tief in die Tasche gegriffen haben und mehrere 100 Millionen Dollar ausgeben haben. Jetzt ist der jüngste Spross an der Reihe und für Anant und seine Braut Radihka hat Mukesh Ambani wieder viele finanziellen Register gezogen.

Statt einer Einladungskarte verschickte Ambani eine rote Box

Was sonst als dekorative Karte im Briefkasten liegt, kam diesmal als Paket. Inhalt: eine rote Box für die Hochzeitsgäste, deren Einladung in ein goldenes Buch verpackt ist. Daneben ein silberner Reise-Tempel mit den Abbildungen verschiedener Hindu-Gottheiten.

Zu den Gästen zählten unter anderem Rihanna, Ivanka Trump, Zuckerberg und Gates

FILE - Anant Ambani, left, and Radhika Merchant pose for photographers during their pre-wedding ceremony in Mumbai, India, Friday, July 5, 2024. (AP Photo/Rajanish Kakade, File)

Quelle: AP