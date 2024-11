Marius Borg Høiby: Warnte ihn Mette-Marit vor der Polizei?

Bevor der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit wegen Gewaltvorwürfen festgenommen wurde, hat er offenbar einen Anruf von seiner Mutter erhalten. Laut einem Bericht der norwegischen Zeitung "Verdens Gang" (VG) soll sie Marius Borg Høiby am 4. August davor gewarnt haben, dass die Polizei ihn festnehmen wollte

Der 27-Jährige steht unter Verdacht, unter anderem drei Frauen, mit denen er eine Beziehung hatte, Gewalt angetan zu haben. Zuletzt, in der Nacht zum 4. August, soll er gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden sein und ihre Wohnung verwüstet haben, was er später im Verhör einräumte

Festnahme Marius Borg Høibys: Polizei informierte vorher Hof-Mitarbeiter

Die Polizei hat inzwischen bestätigt, dass sie vor der Festnahme am selben Tag die Regierung, die Sicherheitsdienste und die Leibwächter der Residenz des Kronprinzenpaares über die bevorstehende Festnahme informiert hatte. Marius Borg Høiby bewohnt ein Haus auf dem Gelände.

Kurz darauf kontaktierte die Polizei Marius Borg Høiby und vereinbarte, ihn außerhalb der Residenz an einer Schule zu treffen. Der Zeitung zufolge soll Mette-Marit ihn dorthin gefahren haben. Die Polizei wollte dies jedoch nicht bestätigen. Høibys Handy, mit dem er kurz zuvor noch mit der Polizei gesprochen hatte, soll zerstört gewesen sein.

Verständnis und Kritik für Verhalten von Mette-Marit

Andererseits sei es verständlich, dass eine Mutter ihrem Sohn in einer Lebenskrise beistehen wolle.

Die norwegische Polizei hat Untersuchungen in zwei verschiedenen Fällen zu den Gewaltvorwürfen gegen Marius Borg Høiby aufgenommen, so eine Polizistin in Oslo.

21.08.2024 | 1:56 min