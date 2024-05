Polizei stoppt Nicki Minaj in Amsterdam wegen Drogenbesitz

Über soziale Netzwerke ist Minaj ständig in Kontakt mit ihren Fans. Auf X folgen ihr mehr als 28 Millionen Nutzer, auf Instagram sind es sogar mehr als 229 Millionen. Die in Trinidad und Tobago in Südamerika geborene und in den USA lebende Musikerin war 2010 mit dem Album "Pink Friday" bekannt geworden.