Britische Schauspielerin Maggie Smith gestorben

Maggie Smith spielte Professor McGonagall in "Harry Potter"-Verfilmungen und die furchteinflößende Lady Violet Crawley in der Serie "Downton Abbey".

Die britische Schauspielerin Maggie Smith ist tot. Sie starb im Alter von 89 Jahren, teilte ihr Management mit. Smith gehörte zu den großen Schauspielerinnen ihrer Generation - sie spielte zum Beispiel in den "Harry Potter"-Verfilmungen, der Serie "Downton Abbey" und in der Komödie "Sister Act - Eine himmlische Karriere" mit.

Die Welt von Harry Potter verzauberte weltweit: Eine Ausstellung in München will diese erlebbar machen.

Smith erhielt Titel "Dame" durch Königshaus

In der Serie "Downton Abbey" spielte sie - bereits im hohen Alter - die durchaus furchteinflößende Lady Violet Crawley. In den Romanverfilmungen zum Zauberschüler Harry Potter war sie als Professor McGonagall zu sehen.

Maggie Smith wurde 1934 in Ilford bei London geboren und stand bereits früh auf der Theaterbühne. Sie durfte nach einer Ehrung des britischen Königshauses auch den Titel "Dame" tragen. Sie starb am Morgen in einem Krankenhaus. Sie sei am Ende mit Freunden und Familie zusammen gewesen, hieß es in einer Erklärung ihrer Söhne.