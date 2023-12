60 Jahre Smiley: Von der schnellen Idee zum Welterfolg

Ein Lächeln in einer Strichzeichnung schreibt Popgeschichte: das Smiley. Von der Motivationshilfe wird es zum Ausdruck eines Lebensgefühls einer ganzen Epoche. Einige haben daran verdient. 25.09.2020 | 44:18 min

Smiley im Auftrag einer Versicherung entworfen

Lässt sich jedes Gefühl mit Emojis ausdrücken? Oder enden wir mit der Flut an Zwinkersmileys im Kommunikationschaos? Eine Bestandsaufnahme.

Riesenerfolg für wenig Geld

Das Unternehmen verteilt 100 Smiley-Anstecker an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das gelbe Gesicht kommt gut an. Deshalb bestellt das Unternehmen weitere 10.000 Stück. Bis 1971 werden mehr als 50 Millionen verkauft. Das Smiley wird zu einem weltweit bekannten Symbol.

Und was hat Erfinder Ball davon? Finanziell zumindest nicht so viel. Er meldet nie eine Marke oder ein Urheberrecht für das Design an. Für die ganze Kampagne bekommt er damals lediglich 240 US-Dollar (heute umgerechnet etwa 223 Euro) und ist an weiteren Gewinnen nicht beteiligt.