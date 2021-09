Die EU-Holzhandelsverordnung ("EUTR") soll illegales Holz von der Europäischen Union fernhalten und Holz aus nachhaltigen Quellen stärken. Wer Holz oder Holzprodukte in die EU einführt, hat dafür zu sorgen, dass es sich um legale Waren handelt. Eine bloße Zusicherung der Handelspartner, wonach alles in Ordnung sei, reicht nicht. Es ist verboten, in der EU Holz auf den Markt zu bringen, das im Ursprungsland illegal geschlagen wurde. Darunter fällt auch das Herausschmuggeln von Holz. In Deutschland ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) dafür zuständig, die Einhaltung der EUTR zu kontrollieren.

Bildquelle: imago/ZUMA Wire