Die Erleichterung darüber, es hier mit einer Demokratie zu tun zu haben, schwingt in den vielen Reden und Statements des Wirtschaftsministers durchgehend mit. Immer wieder betont er, Brasilien sei der einzige strategische Partner Deutschlands in Südamerika. Auch in Brasilien wolle man eine Wirtschaft, so Habeck, in der "Wachstum, Wohlstand, Prosperität und der Schutz natürlicher Lebensgrundlagen keine Gegensätze seien", sondern von Anfang an zusammen gedacht werden müssten.