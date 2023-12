Unicef-Foto 2023: "Unter den dunklen Wolken des Krieges"

Das Bild wurde in der Nordukraine vom polnischen Fotografen Patryk Jaract aufgenommen und ist das Siegerbild des "Unicef-Foto des Jahres". Das Bild symbolisiere "das Licht der kindlichen Widerstandskraft und Freuden, das die Dunkelheit weltweiter Kriege, Konflikte und Katastrophen durchbricht", heißt es in der Pressemitteilung der Organisation.

Platz zwei und drei zeigen Kinder in Afghanistan und Sibirien

Den zweiten Preis erhält der deutsche Fotograf Oliver Weiken für seine Reportage über Kinderarbeit. Sein Werk begleitet Jungen in Afghanistan, die hundert Meter und mehr in die Berge von Chinarak hineinkriechen, um Kohle aus dem Gebirge nördlich von Kabul zu fördern.

Die in Russland geborene Fotografin Natalya Saprunova erhält mit ihrer Reportage über die Kinder des indigenen Volkes der Ewenken den dritten Preis. Sie dokumentiert den Wandel der Kindheit in Jakutien/Sibirien.

Den Krieg zeigen - ohne Soldaten. Die russische Fotografin Victoria Ivleva lebt in der Ukraine, um das Schicksal der Menschen zu zeigen und der Schuld zu begegnen, die sie fühlt. 21.10.2023 | 2:32 min

Büdenbender: Sind es Kindern schuldig, gute Nachrichten zu erwirken

"Es sind Kinder wie die fünfjährige Alina und ihre Freundinnen, die uns Hoffnung schenken und uns optimistisch in die Zukunft blicken lassen," sagte Unicef-Schirmherrin Elke Büdenbender bei der Preisverleihung in Berlin. "Umgeben von schlechten Nachrichten sind wir es den Kindern weltweit schuldig, alles dafür zu tun, gemeinsam gute Nachrichten zu erwirken und prekäre Lagen in annehmbare zu verwandeln. Damit Kinder überall in Frieden und Würde aufwachsen können."