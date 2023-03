Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, LSVD, will das so nicht stehenlassen. "Die Tat fand am Rande eines CSDs statt und ereignete sich nach einer lesbenfeindlichen Aussage des Täters", so Andre Lehmann vom LSVD-Bundesvorstand. Und seit Jahren stiegen die Zahlen queerfeindlicher Vorfälle.