Action, Landwirtschaft und Lego - Gaming-Tipps im Dezember

Indiana Jones ist ein Rezept. Die Reihe aus inzwischen fünf Kinofilmen, einer TV-Serie, Dutzenden Büchern und Comics sowie zahlreichen Videospielen folgt einem klaren Muster und beruht auf verschiedenen, sehr konkreten Zutaten: Antike Tempelanlagen und Katakomben, komplizierte Rätsel und Mechanismen, ein altes, meist sagenumwobenes Artefakt, das große Macht verleiht. Meist spielt die Handlung in den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts und meist streben die Nazis nach dieser Macht. Die Artefakte sind oft der Bibel entnommen: die Bundeslade, der Heilige Gral und die Longinuslanze kommen alle in den Filmen vor.



Indy selbst ist mit einer gehörigen Prise James Bond ausgestattet, zeigt aber gleichzeitig auch Schwächen wie seine Phobie vor Schlangen. Eine schnippische Begleitung ist unweigerlich an seiner Seite, übertrumpft ihn aber auch oft und sorgt für unterhaltsame Dialoge mit neckischem Geplänkel.



Seit 1981 hat dieses Rezept für Milliardenumsätze gesorgt. Die Filme und Videospiele haben etliche Preise gewonnen.