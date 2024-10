Gaming-Tipps: Mickey Mouse, Zelda und "Frostpunk 2" im Test

Der Oktober bietet neue Videospiele: Was kann man bei "Epic Mickey: Rebrushed", dem neuen Zelda-Ableger "Echoes of Wisdom" und "Frostpunk 2" erwarten? 14.10.2024 | 3:03 min

Mickey Mouse ist das wohl berühmteste Nagetier der Welt. Bittet irgendjemand den Rechteinhaber Disney um Erlaubnis, ein Videospiel mit der Figur zu entwickeln oder nur um sie auf eine Stofftasche zu drucken, wacht dieser mit Argusaugen darüber, ob alle Vorgaben genau eingehalten werden. Die betreffen das exakte Aussehen - z.B. welchen Farbton muss die Hose haben und wie sind die Proportionen - aber natürlich auch die Umgebung und das Setting. Meist bleibt Mickey im bunten Entenhausen und erlebt Abenteuer, die weitgehend unbeschwert und harmlos sind.

Das Videospiel Epic Mickey jedoch, 2010 erschienen, war ein Projekt, bei dem der renommierte Spieledesigner Warren Spector (bekannt für seine Beteiligung an Klassikern wie Wing Commander, Deus Ex und System Shock) ungewöhnlich viel Freiheiten eingeräumt bekam. Mickey ist in einem verfallenen Vergnügungspark gefangen, den er vor finsteren Mächten retten muss und kämpft gegen allerlei Monster. Alles ist deutlich düsterer und gruseliger als wir es aus Entenhausen gewohnt sind.

Das Spiel sorgte für Aufsehen und verkaufte sich gut genug, um einen zweiten Teil zu rechtfertigen, der 2012 erschien. Nun hat das Ursprungsspiel mit "Epic Mickey: Rebrushed" ein Remake spendiert bekommen.

Epic Mickey: Rebrushed - Die Maus mal anders

Letztlich ist es ein Hüpf- und Geschicklichkeitsspiel. Aber Mickey kann mit einem magischen Pinsel Farbe versprühen, um versteckte Gegenstände, Böden und Wände sichtbar zu machen. Mit Verdünner kann er sie wieder unsichtbar zaubern. Macht Mickey riesige Zahnräder auf diese Weise sichtbar, setzt er dadurch Mechanismen in Gang. Lässt er Wände verschwinden, entdeckt er geheime Räume und Gänge. Das erinnert ein wenig an den Kinofilm "Falsches Spiel" mit Roger Rabbit und macht das Spiel besonders. Ebenfalls gelungen ist, dass Mickey in viele klassische Zeichentrickfilme interaktiv eintauchen kann, wie Steamboat Willie von 1928

Disney-Fans dürfen sich darüber freuen, dass Oswald der lustige Hase eine zentrale Rolle in der Geschichte spielt. Walt Disney hat Oswald kurz vor Mickey erfunden und mit ihm die ersten Erfolge gefeiert. Lange Zeit in Vergessenheit geraten, hat erst dieses Videospiel den Hasen wieder bekannt gemacht.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Eine Prinzessin rettet sich selbst

"The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" ist bereits der zwanzigste Teil der beliebten Serie und wie alle Teile zuvor ein episches Fantasy-Abenteuer. Es hat die knuffige Optik des Remakes von "Link's Awakening" aus dem Jahr 2019 geerbt und wirkt deshalb viel kindlicher als der direkte Vorgänger, "Tears of the Kingdom".

Sehr ungewöhnlich ist, dass erstmals Prinzessin Zelda selbst die Spielfigur ist und nicht der junge Held Link, der die Prinzessin retten muss. Letztlich muss nun Zelda sogar Link aus einer dunklen Parallelwelt befreien, dem Nichts.

Auch die Spielemechanik ist sehr anders als frühere Titel der Serie. Prinzessin Zelda kann Monster und Gegenstände heraufbeschwören und vor allem zweckentfremden. Aus sich teilweise überlappenden Betten wird etwa eine Treppe, über die Zelda auch auf den Baumkronen herumlaufen kann, um Abkürzungen oder geheime Ecke zu entdecken.

Heraufbeschworene Monster kämpfen für sie. So muss Zelda nicht unbedingt selbst zur Waffe greifen. Nur die altbewährten Rätsel, für die die Serie bekannt ist, sind wie gewohnt umgesetzt.

Frostpunk 2: Teste deine Skrupel

Es gibt zahlreiche Videospiele, die unsere Skrupel auf den Prüfstand stellen. Die meisten davon - "Black & White" oder "Lemmings" etwa - kommen in niedlicher Verpackung daher, um unsere Reaktionen abzumildern. Ganz anders die Frostpunk-Serie des polnischen Studios 11 bit. Der neu erschienene Teil 2 ist erneut eine Städtebausimulation in einer post-apokalyptischen Eiswelt, in der das Spielziel das Überleben der Gesellschaft ist.

Es gilt, regelmäßig schwerwiegende moralische Entscheidungen zu treffen. Wenn etwa eine Hungersnot droht, können Spieler zu drastischen Mitteln greifen und etwa alte Menschen in den Tod schicken - dann reichen die Nahrungsreserven für den Rest. Oder aber sie opfern eine Robbenkolonie komplett und töten auch die weiblichen Tiere und den Nachwuchs. So ist kurzfristig genug für alle da, langfristig aber nichts mehr.

Es muss Land erschlossen werden, Gebäude gebaut und dafür gesorgt werden, dass möglichst viele Menschen überleben. Ein sehr strategisches Spiel, das regelmäßig unsere Skrupel testet.