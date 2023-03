Garschagen: Mit dem, was momentan auf dem Tisch liegt – an Zielen und Politiken – wird es sehr schwierig sein, die 1,5 Grad zu halten. Deshalb ist dieser Klimabericht auch so wichtig. Darauf hinzuweisen: Noch haben wir es in der Hand, wenn wir jetzt massiv die Kehrtwende schaffen, tiefe Einschnitte in den Emissionen in den nächsten Jahren schaffen. Dann besteht noch eine Möglichkeit, eine geringe Möglichkeit, die Temperatur auf 1,5 Grad zu halten oder zumindest nicht stark darüber hinaus zu schießen.