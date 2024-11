AfD-Bundestagskandidaten: Krah möchte antreten - Höcke auch?

Schampus-Max bald wieder auf Wahlkampf-Tour?

In der AfD eilt Krah der Ruf voraus, vor allem um sich selbst zu kreisen, sein innerparteilicher Spitzname: "Schampus-Max", eine Anspielung auf seinen Lebensstil. Hört man sich in der AfD-Bundestagsfraktion um, sind viele wenig begeistert von der Aussicht auf diesen neuen Kollegen.

So ätzt ein einflussreicher Abgeordneter gegenüber ZDF frontal: "Schampusmax gehört so wenig in den Bundestag wie eine Ananasplantage an den Nordpol. Der kann einfach auch kein Mannschaftsspiel!" Ein Mitglied des Bundesvorstands findet: