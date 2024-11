Russland weist zwei ARD-Journalisten aus

Wegen der Schließung eines russischen Senders in Deutschland weist Moskau zwei ARD-Journalisten aus Russland aus. Wie die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, mitteilte, ist dies eine Vergeltungsmaßnahme für das von den deutschen Behörden verhängte "Arbeits- und Aufenthaltsverbot" für die Korrespondenten des russischen Senders Perwy Kanal (Erster Kanal) in Deutschland.

Mitarbeiter müssen Russland bis zum 16. Dezember verlassen

Berlin weist Vorwürfe aus Moskau zurück

