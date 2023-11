Amazonas-Gipfel in Brasilien: Regenwald gerettet?

In Brasilien ist der Amazonas-Gipfel mit einer gemeinsamen Erklärung für mehr Schutz der Regenwälder zu Ende gegangen. Umweltschützer kritisieren, es fehle an verbindlichen Zielen. 10.08.2023 | 0:23 min

Es ist ein vielstrapaziertes Sprachbild, aber selten hat es so gut gepasst, wie jetzt: Zwei Schritte vor, einer zurück - so lässt sich der Amazonas-Gipfel im brasilianischen Belém zusammenfassen.

Auf einem Gipfeltreffen haben sich die Amazonas-Anrainerstaaten auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Sie wollen beim Umweltschutz zusammenarbeiten. 09.08.2023 | 0:24 min

Abschlussdokument mit mehr als 100 Punkten

Der Amazonas-Regenwald ist das größte Regenwaldgebiet der Welt. Er dient nicht nur als effektiver CO2-Speicher, sondern wirkt auch wie eine natürliche Klimaanlage. 09.08.2023 | 0:43 min

Keine Einigung auf vollständigen Abholzungs-Stopp

Über einen nachhaltigeren Umgang mit dem Amazonas beraten die Anrainerstaaten auf einem zweitägigen Gipfel. Doch Umweltschutz und Wirtschaft müssen nicht immer im Gegensatz stehen. 08.08.2023 | 2:53 min

Großer Unmut bei Umweltschutzorganisationen

Die Gründe dafür sind so komplex wie das riesige Ökosystem Amazonas. Acht Staaten mit unterschiedlichen Interessen treffen auf ein Gebiet, das größer ist als Europa und kaum zu kontrollieren. Vor diesem Hintergrund ist der Gipfel auch als Machtdemonstration der Anrainerstaaten zu verstehen, als Zeichen ihrer Souveränität, vor allem gegenüber dem Rest der Welt. Die Südamerikaner, nicht die Europäer und ausländische Organisationen sollen über den Wald bestimmen, so der Subtext. Lula selbst sagt in Belém:

Brasiliens Präsident Lula will den Amazonas Regenwald besser schützen. Ein neuer Aktionsplan sieht vor, die Hälfte aller illegal genutzten Flächen zu beschlagnahmen. 06.06.2023 | 0:16 min

Lula will Erdölförderung weiter ausbauen

Dass es in letzter Konsequenz nicht ausschließlich um Umweltschutz geht, zeigt auch das Verhalten des brasilianischen Präsidenten selbst. Zwar hat er als erster Chef seines Landes überhaupt versprochen, die Abholzung auf Null zu reduzieren. Gleichzeitig aber will er die Erdölförderung weiter ausbauen, selbst in der Amazonas Mündung sind neue Bohrungen geplant, für die der ebenfalls zum Gipfel angereiste Chef der halbstaatlichen Erdölgesellschaft Petrobras am Rande der Veranstaltung eifrig warb.