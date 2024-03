Angriffe auf Infrastruktur: Stromausfälle in der Ukraine

Der staatliche Energieversorger Ukrenergo musste in der Ukraine für mehrere Regionen des Landes Stromausfälle veranlassen. Grund dafür sind massive russische Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur in der Nacht.

Ukrenergo sei gezwungen, in den Regionen Dnipropetrowsk, Saporischschja und Kirowograd "bis zum Abend notbedingte Stromausfälle zu verhängen", erklärte das Unternehmen am Freitag. Auch in den Regionen Charkiw und Krywyj Rih gebe es Einschränkungen bei der Energieversorgung, so das Unternehmen auf Telegram. In der Stadt Odessa wurde laut dem privaten Stromanbieter DTEK die Stromversorgung zeitweise unterbrochen.