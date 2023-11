Bürgermeister: Warnung vor Atomunfall in AKW Saporischschja

Der Damm in der von russischen Truppen besetzten Stadt Nowa Kachowka war am 6. Juni zerstört worden. Die Ukraine, die sich seit mehr als 18 Monaten gegen den Angriffskrieg verteidigt, wirft Russland vor, das Bauwerk gesprengt zu haben. Moskau behauptet dagegen, ukrainische Streitkräfte hätten den Staudamm beschossen und so zerstört. Die ukrainische Regierung kündigte an, den Staudamm nach der Befreiung des Landes wieder aufzubauen. Inzwischen breitet sich auf den früheren Wasserflächen Schilfgras bis zum Horizont aus.