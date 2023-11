G7 fordern Hilfe für Menschen im Gazastreifen

Die Außenminister der sieben führenden Industriestaaten haben sich nach Beratungen in Tokio auf einen gemeinsamen Standpunkt zum Nahost-Konflikt geeinigt. Sie verurteilten den Hamas-Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober, unterstützten das Recht Israels auf Selbstverteidigung und forderten "humanitäre Pausen" für eine beschleunigte Lieferung von Hilfsgütern an die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen, heißt es in der Erklärung der G7-Chefdiplomaten.