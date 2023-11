Baerbock will sich bei G7 für Feuerpausen in Gaza einsetzen

G7-Außenministertreffen : Baerbock will Feuerpausen im Gazastreifen

06.11.2023 | 21:48 |

Außenministerin Baerbock (Grüne) will sich beim Treffen mit ihren G7-Amtskollegen in Japan für Feuerpausen im Nahen Osten stark machen. Diese könnten die Not in Gaza lindern.