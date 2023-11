Wie ist die humanitäre Lage in Gaza?

Vor Beginn des Krieges gelangten täglich durchschnittlich 500 Lastwagen mit Nahrungsmitteln und anderen Gütern in den Gazastreifen. Alle Lieferungen wurden nach dem 7. Oktober gestoppt und erst am 21. Oktober wieder aufgenommen. Seitdem kamen bis zum 10. November insgesamt 861 Lastwagen mit humanitärer Hilfe in den Gazastreifen.