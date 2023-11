Gazastreifen: Wie ist die Lage in den Kliniken?

Schwere Gefechte zwischen der israelischen Armee und Hamas-Kämpfern haben offenbar für chaotische Zustände in den Krankenhäusern im Norden des Gazastreifens gesorgt. Sollten die Kämpfe nicht gestoppt oder zumindest die Patienten evakuiert werden, "werden diese Krankenhäuser zu Leichenhallen", teilte Ärzte ohne Grenzen an diesem Sonntag mit. Die Lage in der Al-Schifa-Klinik, dem größten Krankenhaus in dem Küstengebiet, sei "katastrophal", erklärte die Hilfsorganisation.